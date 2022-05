Torino: sequestrati da Gdf beni societari per un mln, 6 denunce per bancarotta

(Adnkronos) - Sei persone denunciate per bancarotta fraudolenta e beni sequestrati per un milione di euro a due imprese di Rivoli e Moncalieri. Sono il bilancio di un'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale Torino. L'indagine ha tratto origine dal fallimento di un'impresa di Orbassano, la All Neon Plus s.r.l.”,operante nel settore dell'installazione di impianti fotovoltaici, che dal 2004 al 2010 aveva accumulato debiti per oltre 7 milioni di euro. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle hanno consentito l'individuazione di 3 milioni di euro di imposte non corrisposte a vario titolo all'Erario e circa 1 milione di euro di ritenute previdenziali non versate. I soci dell'azienda, prima della nomina del curatore fallimentare, secondo gli accertamenti, avrebbero svuotato l'impresa, sottratto dalle casse societarie consistenti somme di denaro e falsificato i relativi bilanci, esponendo come esigibili rilevanti importi per crediti di fatto inesigibili e non indicando costi di gestione effettivamente sostenuti.