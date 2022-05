I barbari sognano e Cota ha gli incubi

Questa volta marca male per il golden boy del leghismo nostrano. Abile navigatore e gran arrampicatore sociale, ha fatto fortuna all’ombra del “cerchio magico”. Che ora tardivamente rinnega

Condannato a governare il Piemonte. Se va bene (a lui, non si sa quanto aggrada invece ai piemontesi) è questa l’unica prospettiva rimasta a Roberto Cota. Il finimondo che si sta abbattendo sulla Lega Nord manda in soffitta e rende velleitario l'agognato rientro sul palcoscenico della politica nazionale, vagheggiato dal momento in cui ha preso possesso delle stanze in piazza Castello e “combinato” nelle more del congresso di un mese fa proprio con quello che il suo proverbiale fiuto l’aveva indotto a ritenere il “futuro” del Carroccio: Roberto Calderoli. All’ex ministro alla Semplificazione aveva offerto le truppe allobroghe: una mossa, alla luce del precipitare degli eventi, a dir poco improvvida. Perché - ripeteva non più tardi di una decina di giorni fa il Governatùr – “Maroni è bravo ma ha tutti contro”, e lui mai e poi mai si sarebbe messo contro l’establishment di via Bellerio. Un clan a cui, tutto sommato, deve gran parte delle sue fortune, a cominciare dalla nomina a presidente del gruppo della Camera, ruolo fortemente voluto dall’eminenza nera del Cerchio Magico, quella Rosi Mauro che ora rischia di trascinarlo nella polvere.

Le rivelazioni dell’autista-bancomat del Trota non sono che un episodio – per certi versi assai marginale – emblematico dell’appartenenza organica di Cota al sistema familistico-clanico che ha cinto il Senatùr dopo il coccolone. Nel giro di qualche giorno tutta la gestione finanziaria del gruppo di Montecitorio (particolarmente ricca e, soprattutto, priva di controlli) sarà passata al setaccio e c’è chi scommette che verranno fuori responsabilità inequivocabili di Cota nell’assecondare i voleri della corte. In più, ad agitare i sonni del presidente non sono soltanto i “Barbari sognanti”, pronti questa sera a chiedere le dimissioni dalla segreteria politica, ma nuovi fantasmi giudiziari che riguardano Francesco Belsito e i suoi intrallazzi. Boatos provenienti dai palazzi giudiziari riferiscono che sarebbero in corso accertamenti sui legami tra il tesoriere padano e organizzazioni della malavita organizzata, e che un paio di affari sospetti avrebbero avuto come base proprio il Piemonte, con soggetti entrati in alcune inchieste sulla ‘ndrangheta. Sospetti inquietanti, anche perché l’interrogativo che gli inquirenti si stanno ponendo è se Belsito abbia potuto godere di “entrature” politiche.

È così che, a poche ore dal raduno dell’orgoglio leghista, Cota ha una fifa boia. Ai più intimi ha confessato di non avere alcuna idea della posizione da tenere. Di certo parteciperà all'incoronazione di Roberto Maroni, ma a quanto pare la raggiungerà a bordo di un elicottero, accompagnato dalla scorta. Anche da questo si deduce l’abisso tra il “cerchiolino patetico” cotiano e il resto di quello che fu lo stato maggiore leghista che giungerà a Bergamo in auto o sui pullman assieme ai militanti. Questa volta non potrebbe bastargli affettare una presunta equidistanza dei piemontesi e neppure consegnarsi ai vincitori. Sarà costretto a governare il Piemonte: per il suo e nostro scorno.