Libia: Recchi (Eni), siamo libro aperto. Collaboriamo con Sec

(ASCA) - ''Siamo sempre stati un libro aperto per cui collaboriamo con la Sec (l’Autorità statunitense che vigila sulla borsa, ndr). Vediamo come sarà lo sviluppo, non abbiamo commenti''. Lo ha detto, a margine dell'assemblea Anfia di Torino, Giuseppe Recchi, presidente dell'Eni, a proposito delle ipotesi di tangenti a funzionari libici negli ultimi anni del regime di Gheddafi.