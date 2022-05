Lavoro: Centrella (Ugl), governo su riforma ascolti chi sta in fabbrica

(ASCA) - ''E' arrivato il momento di ascoltare la voce di chi sta in fabbrica, perché, dalla riforma del lavoro al problema degli esodati e dei lavoratori precoci, chi sta pagando il più a caro prezzo del risanamento dei conti pubblici è sempre il ceto medio-basso''. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Ugl, Giovanni Centrella, che stamane ha incontrato i lavoratori di Fiat e Fiat Industrial nel corso di due assemblee, la prima alla Fpt di Torino, e la seconda alla Fiat Ricambi di Volvera.



''Continuiamo a dire 'no' alla riforma del lavoro - ha aggiunto -, perché non sono state recepite le nostre richieste sulla possibilità di reintegro in caso di licenziamenti economici. Crediamo che sull'articolo 18 sia stato fatto un semplice gioco di parole che non ha migliorato la realtà. Per questo dobbiamo far capire al Governo che non ha a che fare solo con dei numeri, ma con una realtà sociale fatta di persone che hanno paura di perdere il posto di lavoro, di operai che saranno costretti a invecchiare in fabbrica in vista della pensione, di esodati che vivono una situazione assurda e paradossale e non percepiscono alcuna forma di reddito''.



In vista delle elezioni rsa per il gruppo Fiat, Centrella ha ribadito quanto ''sia sbagliato tenere la Fiom fuori dalle fabbriche. Noi, che per tanto tempo siamo stati esclusi ed emarginati, non possiamo approvare quanto sta avvenendo adesso. I lavoratori hanno il diritto di scegliere chi li deve rappresentare''.



Nel pomeriggio, proseguiranno gli incontri di Centrella con i lavoratori del gruppo Fiat e Fiat Industrial di Torino e Volvera.