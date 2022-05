Musei: a Torino ressa nel weekend di Pasqua

(Adnkronos) - Sono 4.827 i biglietti staccati durante il week-end di Pasqua nei musei della Fondazione Torino Musei. Inoltre 26.000 persone hanno percorso le zone a ingresso libero, per un totale di 30.827 visitatori complessivi. Ottimo riscontro a Palazzo Madama, dove 2.572 persone hanno visitato le collezioni e i nuovi allestimenti ''Doni di pace. Gli argenti Tiffany di Palazzo Madama'' in sala ceramiche e ''La città in tasca. Un secolo di Almanacchi Palmaverde'' al primo piano. Oltre 10.000 visitatori inoltre hanno percorso lo Scalone Juvarriano e la Corte Medievale. Inoltre 486 visitatori al MAO-Museo d'Arte Orientale, a dimostrazione dell'interesse per le splendide collezioni. Alla GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea in 628 hanno visitato le collezioni e le mostre temporanee ''Strangers. Tra Informale e Pop dalle collezioni GAM'' e ''Giuseppe Mazzola e l'eleganza neoclassica'' nella Wunderkammer. In 16.000 sono transitati per le vie del Borgo Medievale dove era presente l'allestimento ''La Rocca… nell'uovo'' nella Casa dei Pellegrini, e 1.141 persone hanno visitato la Rocca.