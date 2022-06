Anfia: Ferrari, se Fiat cala ancora fornitori esteri lasceranno paese

(ASCA) - Se Fiat scenderà sotto il livello di produzione attuale, che è considerata la massa critica minima sufficiente, le multinazionali della componentistica lasceranno il nostro paese. L'allarme lo lancia Mauro Ferrari presidente dei componentisti dell'Anfia in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione. ''Facciamo parte di un sistema che di anno in anno sta perdendo competitività - ha detto - Quest'anno verranno prodotte in Italia 500mila vetture. Attenzione, perché la segmentazione della componentistica e' fondamentale, una grossa fetta è costituita dalle grandi aziende e dalle multinazionali.



Quando il produttore dovesse scendere sotto una massa critica che ormai è stata raggiunta - ha osservato Ferrari le multinazionali estere non hanno più nessun interesse a rimanere nel nostro paese''.