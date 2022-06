Anfia: in Europa otto impianti automobilistici in eccesso

(ASCA) - In Europa c’è una sovraccapacità produttiva strutturale del 30%, pari a 7-8 stabilimenti. Ma le chiusure avvenute nell'ultimo triennio sono soltanto due, quella Fiat di Termini Imerese e quello Opel di Anversa, a fronte della quindicina di impianti in meno dal 2007 a oggi negli Stati Uniti. Lo ha detto Stefano Aversa, managing director di Alix Partners, in occasione dell'assemblea Anfia di Torino. Secondo Aversa non c’è alternativa a una razionalizzazione degli impianti per ''recuperare profittabilità''. Gli scenari previsionali indicano infatti per l'Europa un mercato stagnante anche nel medio periodo, e nei prossimi dieci anni l'Europa occidentale non recupererà i livelli precrisi del 2007. I numeri indicano un 'pareggio' solo se si considera anche l'area dell'est e in particolare la Russia dove è concentrata la crescita nei prossimi anni.



La sovrapproduzione, teoricamente pari a 5 milioni di veicoli, se si considera un impiego degli impianti al 100%, è in realtà sostanzialmente pari a 3 milioni di veicoli, vale a dire l'equivalente di una quindicina di impianti, di cui secondo Aversa, la metà, quelli con una capacità produttiva inutilizzata particolarmente alta, sono appunto da considerare in eccesso. Di fronte alle prospettive di stagnazione del mercato, spiega Aversa, dovuta a ragioni demografiche, ma anche socio culturali, per le quali l'auto non è più simbolo del successo personale, i produttori devono puntare a superare il mercato europeo. E se per i costruttori asiatici con un basso costo del lavoro è possibile oltrepassare i confini lontani anche nei segmenti bassi dell'auto, grazie al costo del lavoro contenuto, per i produttori europei è necessario concentrarsi sul mercato premium, quello a più alto valore aggiunto.