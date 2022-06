Master Games, bordate dall’Idv

Sbriglio attacca il sindaco: "Assicura il coinvolgimento della città, ma non ne ha ancora discusso con la coalizione". E dieci consiglieri del Pd sono pronti a bloccare il provvedimento

Dieci consiglieri comunali del Partito democratico pronti a bloccare i World Master Games “senza la certezza che si resti fuori dal comitato organizzatore”. Le posizioni, rispetto all’ultima riunione del gruppo con il sindaco Piero Fassino non si sono spostate di una virgola, anzi i fronti aumentano. La manifestazione, infatti, adesso non convince neanche altri esponenti della maggioranza, a partire dal capogruppo dell’Italia dei Valori Giuseppe Sbriglio: «Il sindaco ribadisce che il Comune si farà carico dell’avvenimento, ma quando pensa di discuterne con le altre forze della maggioranza?». La delibera è bloccata da settimane in Commissione: non verrà messa all’ordine del giorno finché non ci sarà un accordo di massima tra le forze della coalizione. E per ora la quadra sembra lontana.

All’interno del Pd è Gianni Ventura a capeggiare la fronda, e con lui sono passati la maggior parte dei consiglieri. Ora si apre un nuovo fronte, con l’ex assessore allo Sport Sbriglio che attacca: «Fassino deve spiegare con chiarezza in che modo pensa di gestire questa situazione, di quali rischi economici ci facciamo carico e soprattutto se intende coinvolgere per ogni “partita” i membri del suo comitato elettorale». Un riferimento neanche troppo velato a Luigi Chiabrera, organizzatore della Turin Marathon e fedelissimo del sindaco, secondo rumors di Palazzo Civico tra gli “operativi” dei Master Games. Insomma, conclude Sbriglio: «se queste sono le condizioni, io ne resto fuori».