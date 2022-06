Pmi strozzate dal credit crunch

Grido d’allarme al congresso dell’Anfia. Decine di piccoli subfornitori soprattutto della filiera dell’automotive rischiano di chiudere a breve perché le banche hanno chiuso i rubinetti

Ancora un grido d’allarme dal mondo dell’impresa, in particolare dalla filiera dell’automotive. «L’emergenza del credit crunch sta rischiano di far morire decine di piccoli subfornitori del settore auto». La denuncia arriva da Marco Vitale, presidente del Fondo italiano di investimento per le Pmi, intervenuto all’assemblea Anfia. «Il problema non può essere risolto solo dai fondi come il nostro», ha aggiunto Vitale, che ha sottolineato l’importanza «di un processo di aggregazione e internazionalizzazione. Non vi sono troppe scelte. Dobbiamo diventare tutti più internazionali e andare dove c’è o ci sarà lo sviluppo perché' in Europa sarà piatto e recessivo anno dopo anno».

«La situazione del settore è grave – gli ha fatto eco Roberto Vavassori, manager di Brembo, eletto oggi presidente dell’associazione dei costruttori nazionali dell’auto -. È indispensabile intervenire mettendo alla studio una serie di misure da disporre con urgenza». «Se aspettiamo ancora qualche mese le banche non avranno molto da erogare perché molte aziende saranno fallite», ha aggiunto. «Il nostro interesse prioritario - ha spiegato Vavassori - è che il denaro ottenuto della Bce venga rimesso in circolo. Questo denaro non è stato erogato dalla Bce per merito di credito dei nostri istituti - ha aggiunto -: è stato un primo passo perché attraverso di loro venga messo nel sistema, dalle aziende ai consumatori. Credo a questo proposito che le banche debbano ragionare in termini più imprenditoriali prendendo qualche rischio anche superiore a quanto fatto nel passato. Se aspettiamo ancora qualche mese - ha concluso - non avremo molto da erogare perché' tantissime aziende rischiano di portare i libri in tribunale».