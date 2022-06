Partiti liberi, ma con soldi privati

I Radicali propongono il referendum per l'abolizione dei rimborsi e lanciano un appello alle forze politiche. Anche per Giacometto (Pdl) va superato l'attuale sistema di finanziamento pubblico

Alla luce dei fatti ci avevano visto giusto i Radicali. Quando alla fine della scorsa estate un pezzo significativo del Pd, in tandem con dipietristi e vendoliani, iniziava ad allestire i banchetti per un referendum contro il Porcellum, Igor Boni, presidente dell’associazione Adelaide Aglietta, a sorpresa, si chiamava fuori: «Il tema vero è il finanziamento pubblico ai partiti». E’ bastato attendere qualche mese, l'eclisse del governo Berlusconi e l’emergere di scandali trasversali, dall’ex Margherita alla Lega Nord. Il velo che nascondeva il pattume è caduto e adesso i seguaci piemontesi di Marco Pannella sono già pronti a rilanciare: «Costituiamo comitati referendari per abolire il rimborso pubblico ai partiti. Chi ci sta? Lo chiedo al Pd, ma non solo» dice Boni, che già un mese osservò il proprio appello cadere nel vuoto.

Certo, i tempi sono lunghi. Le firme si possono raccogliere dal prossimo ottobre, poi ci saranno le politiche e salta un anno, così si andrà al 2014, quando l’impatto emotivo degli scandali sarà venuto meno, ammesso che non interverranno nuovi scandali. Intanto sono in pochi a credere nella riforma allo studio di ABC, la trimurti che sostiene il premier Monti in Parlamento: Casini, Alfano e Bersani. Per Emma Bonino sarà “una riformetta”. E anche tra gli osservatori è stata accolta con una certa freddezza. A dimostrare la scarsa fiducia nel lavoro dei segretari di partito c’è anche l’azione di un esponente autorevole del Pdl piemontese, Carlo Giacometto, consigliere provinciale ed ex coordinatore cittadino, pronto a redigere una proposta che preveda un finanziamento esclusivamente privato alle forze politiche, come delineato ieri da Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera.