Tav, scattano espropri e proteste



Partono le operazioni di occupazione dei terreni necessari all’avvio del cantiere. Resistenze in Valsusa e manifestazioni in tutta Italia. Il clima, nonostante il freddo pungente, è rovente

E' scattata l'ora X. Alcune decine di manifestanti del movimento No TaV hanno trascorso la notte nei pressi del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte (Torino). Sul posto c'è stata una copiosa nevicata e i manifestanti sono in attesa degli espropri dei terreni che cominceranno tra poco. All’alba attivisti si sono radunati a Giaglione per poi raggiungere il cantiere. I proprietari dei terreni sono stati convocati in mattinata a Chiomonte.

Comincia dunque in Valle di Susa l’iter, che si annuncia complicato, per dare avvio alle operazioni preliminari della contestata opera. Una settantina di proprietari dei piccolissimi appezzamenti acquistati per rallentare le procedure sono stati convocati per il sopralluogo e per tutti gli adempimenti di rito. Il movimento annuncia una grande mobilitazione di protesta estesa a tutto il territorio nazionale che sarà organizzato nel segno dello slogan “11 aprile, No Tav in ogni città”, il filo conduttore di tutte le manifestazioni.





La mobilitazione era già cominciata martedì sera in Val di Susa, dove alcune centinaia di persone, sfidando pioggia, neve e freddo intenso, hanno dato vita a una fiaccolata partita da Giaglione (Torino) e arrivata fino alle recinzioni dell’area del cantiere, dove sono stati scanditi i soliti slogan.

Da oggi scatta invece una sorta di mobilitazione permanente. In realtà, quelli che i No Tav definiscono “espropri” sono, dal punto di vista rigorosamente tecnico, delle “occupazioni temporanee” da parte di Ltf, la società italo-francese che si occupa dei lavori, e saranno interessate, nei prossimi quattro anni, dagli scavi del cunicolo esplorativo. Si trovano in Valle Clarea, in una zona che il 27 febbraio, giocando d’anticipo, le forze dell’ordine hanno già recintato e presidiato; in quella giornata il militante Luca Abbà (titolare di uno degli appezzamenti) si ferì gravemente cadendo dal traliccio dell’alta tensione su cui si era inerpicato per protesta. I proprietari, con i loro avvocati e i loro periti, saranno accompagnati sul posto per le valutazioni: la base di partenza per l’indennizzo (o meglio, l’affitto) è di 4 euro al metro quadrato. Si stima che, in totale, potrebbero essere sborsati 30mila euro.





I proprietari sono stati convocati alle 9 dalla parte opposta del cantiere, a Chiomonte, alcuni chilometri più lontano. Anche lì i No Tav intendono cercare di dar vita a proteste con lo scopo di “inceppare la macchina degli espropri”. E a Susa (Torino) si terrà, alle 17, un nuovo ritrovo di militanti, per “raggiungere la Clarea e organizzare altre iniziative contro l’occupante”. La polizia e i tecnici delle ditte incaricate stanno però perfezionando il dispositivo di new jersey e barriere per ostacolare l’accesso. E nel resto d’Italia si preparano cortei, presidi, assemblee, biciclettate e altro. Finora le città che, da Nord a Sud, hanno aderito all’appello dei No Tav sono 35.