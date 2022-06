Tav: concluse operazione di occupazione temporanea terreni

(Adnkronos) - Sono terminate all'interno del cantiere della Maddalena di Chiomonte le operazioni di occupazione temporanea dei terreni su cui verrà realizzato il cunicolo esplorativo per la Torino-Lione. Le operazioni avevano avuto inizio questa mattina intorno alle 9 e si sono svolte con regolarità. Ltf, Lyon Turin Ferroviarie, società responsabile del futuro collegamento ferroviario, ha convocato i proprietari per verificare lo stato dei terreni al fine di determinare le indennità per procedere all'emissione in possesso per pubblica utilità degli ultimi due ettari non ancora disponibili delle aree del cantiere della Maddalena.