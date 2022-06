Exor, investiti 132 milioni per quote Fiat e Fiat Ind. risp

(Reuters) - Exor ha investito complessivamente circa 132,2 milioni nella campagna di acquisti di titoli risparmio di Fiat e Fiat Industrial conseguente alla decisione di conversione obbligatoria di tutte le categorie di azioni Fiat in ordinarie (approvata la settimana scorsa dalle assemblee delle due società).

Exor ha detto sin da subito che voleva mantenere la propria partecipazione nel capitale di Fiat e di Fiat Industrial al di sopra della soglia di Opa e, dal novembre scorso, ha avviato gli acquisti dei titoli necessari. Con questa strategia, la holding di controllo del gruppo Agnelli è arrivata, al 6 aprile scorso, al 30% di azioni Fiat e al 29,87% di Fiat Industrial.

In attesa della conversione, le partecipazioni sono suddivise per Fiat spa nel 30,47% delle ordinarie, 30,09% delle privilegiate e 29,59% delle risparmio.

In Fiat Industrial la quota di Exor è articolata nel 30,45% delle ordinarie, 30,09% delle privilegio e 21,69% delle risparmio.

Per arrivare a questo livello, nel periodo ottobre 2011-marzo 2012 Exor ha acquistato lo 0,03% delle azioni ordinarie Fiat Spa, il 20,67% delle azioni di risparmio Fiat spa e il 18,76% di risparmio Fiat Industrial, investendo 1,2 milioni per le ordinarie Fiat spa, 60,7 milioni per le risparmio Fiat spa e 70,3 milioni per le risparmio di Fiat Industrial.