Cinema Gay, Regione nega il patrocinio

Cassiani: "Il solito atteggiamento omofobo". Intanto il consigliere Marrone (Pdl) chiede una riflessione e attacca l'amministrazione comunale di Torino per il sostegno alla mappa del cruising

Ai nastri di partenza la 27ª edizione del Festival del cinema gay di Torino, dal 19 al 25 aprile, e come da tradizione non mancano le polemiche. La Regione si è sfilata dal patrocinio, tanto che alla conferenza stampa di presentazione erano rappresentati solo la Provincia con l’assessore alla Cultura Ugo Perone e la Città con il consigliere Luca Cassiani. E proprio quest’ultimo attacca: «E’ il solito atteggiamento ipocrita e farisaico: siamo nel 2012 e atteggiamenti di chiaro stampo omofobo, come questi, sono del tutto fuori luogo». La rassegna, tra le più rinomate in Europa, è promossa dal Museo del Cinema e diretta da Giovanni Minerba, storico fondatore. Da anni, però, riserva alzate di scudi da parte di chi farebbe volentieri a meno di elargire denaro pubblico al cinema omosessuale.

A chiedere una riflessione è anche il consigliere pidiellino Maurizio Marrone: «Non si tratta di un “no” ideologico, ma penso che prima di metterci la faccia il Comune debba valutare la qualità di una manifestazione. E in questo caso le pellicole». Ma non è finita. Marrone si scaglia anche contro la cosiddetta “Gay Map” l’itinerario della città in salsa omosessuale, con lo stemma del Comune di Torino: locali, negozi, strade e non solo. «Si tratta di una cartina che contiene informazioni per raggiungere i sexy club, le saune privè e addirittura le cosiddette outdoor cruising areas, ovvero - detto in italiano comprensibile - i punti di incontro per il sesso occasionale all’aperto. Chiederò al sindaco quanto costi ai cittadini torinesi a promozione del turismo sessuale gay all’aperto».