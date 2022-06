Tav: Virano, proteste previste ma gestibili

(ASCA) - Le proteste dei No Tav che ancora una volta sono sfociate nel blocco dell'autostrada A32 erano ''attese e previste''. Lo ha detto il Commissario del governo per la Tav, Mario Virano, aggiungendo che ''e' comunque un fatto importante che il contesto non sia mai degenerato e che tutto avviene in un quadro gestibile e sostanzialmente pacifico''.



Virano ha anche precisato che le operazioni di occupazione temporanea dei terreni sono terminate. Quanto ai prossimi incontri i sindaci dei Comuni interessati dalla linea al alta velocità, Virano ha detto che va ''definita e meglio precisata un'agenda di temi''. Tra questi - ha spiegato Virano - non è contemplata ''la non realizzazione dell'opera, ma al di la' di questo tutti i temi hanno diritto di cittadinanza e tutto ciò che serve a migliorare il progetto nel passaggio dal preliminare al definitivo e poi tutto quello che riguarda i cantieri e' positivo e importante''. ''C'è tutto il tempo - ha concluso Virano - per affinare e migliorare il progetto fino al 9 dicembre 2013, abbiamo davanti circa 18 mesi per fare tante cose insieme con tutti quelli che ritengono di volerle fare''.