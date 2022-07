Musy: prognosi riservata su entità danni neurologici

(AGI) - La prognosi per Alberto Musy, il consigliere comunale dell'Udc di Torino vittima di un agguato il 21 marzo scorso, resta riservata circa la valutazione dell'entità dei danni neurologici subiti, dei tempi e della qualità del recupero. Nel bollettino medico diffuso oggi dall'ospedale Molinette si afferma che "il paziente permane in stato di coma post-traumatico". Nei giorni scorsi e' stata sospesa la sedazione farmacologica e Musy " è autonomo dal punto di vista cardiocircolatorio ed è -si legge - in avanzata fase di recupero dell'autonomia respiratoria". I dati strumentali (Tac, elettroencefalogramma e gli esami non invasivi per valutare la risposta del sistema nervoso agli stimoli sensoriali) "restano, come previsto, sostanzialmente stabili, confermando la gravità delle lesioni subite". Nei prossimi giorni è previsto l'intervento di cranioplastica da parte dell'equipe dei neurochirurghi, diretta dal professor Alessandro Ducati, "per la chiusura della breccia craniotomica".