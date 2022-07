Tav: Perino, siamo stati bravi non ci sentiamo soli

"In questi giorni siamo stati particolarmente bravi, nonostante i dubbi della vigilia in cui non c'era nulla di scontato. Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto e non ci sentiamo assolutamente soli". Così il leader dei No tav, Alberto Perino ha aperto l'assemblea del movimento sulla A32 l'autostrada Torino-Bardonecchia, bloccata da questa mattina in entrambe le direzioni all'altezza di Chianocco.