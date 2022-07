“Iren reticente”. E finisce in tribunale

Curto (Sel) chiede l'elenco delle consulenze affidate dalla società pubblica, che però si rifiuta. Il Comune, per ora, ne resta fuori. E si preannuncia una disputa a suon di carte bollate

TOP SECRET Gli atti di Iren

Ormai il rapporto tra Michele Curto (foto sotto) e il Comune di Torino si consuma a suon di carte bollate. Come un matrimonio che non ha mai funzionato, un rapporto complicato sin dagli albori. Dopo l’esposto alla Procura della Repubblica sulla questione Csea è in arrivo anche un ricorso al Tar. Il destinatario sarà Iren, ma il Comune, a prima vista estraneo nella vicenda, è coinvolto indirettamente.

Il tema del contendere è l’accessibilità degli atti di Iren: off-limits per i consiglieri, secondo i vertici del colosso energetico. La querelle si trascina ormai dal 25 ottobre, quando il capogruppo di Sel in Sala Rossa, per la prima volta, formalizza la richiesta di ottenere l’elenco delle consulenze esterne in essere alla società. Il sospetto che all’interno del gruppo siano state piazzate una serie di personaggi vicinissimi al sindaco per premiarli della fedeltà dimostrata in tutti questi anni (soprattutto nella campagna elettorale e alle primarie) è alto e Curto decide di vederci chiaro. Risponde l’amministratore delegato Roberto Garbati, secondo il quale non è diritto del consigliere ottenere tali informazioni. Semmai sarà l'amministrazione comunale, qualora lo ritenesse opportuno, a farne richiesta nell’assemblea dei soci. Per nulla soddisfatto, Curto presenta allora un’interpellanza in Consiglio e coinvolge il presidente dell’assemblea cittadina Giovanni Maria Ferraris, il quale, a sua volta, chiede un parere all’avvocatura comunale. Intanto passano i mesi.

Il vice sindaco Tom Dealessandri, titolare delle deleghe per le partecipate, rimanda la discussione a un approfondimento in commissione - finora mai avvenuta - mentre gli uffici di Palazzo Civico avrebbero prodotto una relazione in cui non viene presa una posizione e all’interno della quale si fa riferimento al segreto industriale. Insomma: può un consigliere comunale accedere agli atti di una partecipata del Comune anche qualora questa non sia direttamente controllata dall’ente attraverso un pacchetto azionario di maggioranza assoluta? Secondo Iren no, secondo un parere legale presentato da Curto sì. La città se ne tira fuori. «Ripresenterò richiesta ufficiale a Iren e se l’azienda persevera con un atteggiamento di chiusura mi rivolgerò direttamente al Tar – dice Curto, che poi aggiunge – Il tema è capire qual è il livello di accesso agli atti dei consiglieri». A far da cornice a questa contesa i rapporti tutt’altro che idilliaci tra l’azienda e Palazzo Civico visti i debiti accumulati da quest’ultimo e la decisione di Garbati di non distribuire dividendi ai soci, lasciando a bocca asciutta il povero assessore alle finanze Gianguido Passoni.