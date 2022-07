Smart City resta al buio. Sindaco nero

Iren destina 500 mila euro per Torino e scatena la lotta tra assessori. La sponsorizzazione pare ormai dirottata sull'imperdibile Jazz Festival, lasciando a secco l'iniziativa green

Chi era nei paraggi racconta che le urla di Piero Fassino si siano sentite in tutto il piano nobile di Palazzo di Città. Vittima della sfuriata del primo cittadino l'assessore a tante cose (troppe, secondo alcuni) Enzo Lavolta, additato come responsabile di essersi fatto soffiare una sponsorizzazione di 500 mila euro generosamente elargita da Iren per una serie di manifestazioni legate a Smart City. “Questa volta mi ha proprio rotto i c…” avrebbe tuonato il sindaco, tra il misurato stupore di impiegati e funzionari, ormai rassegnati a questo tipo di scenate. In fondo è la tempra dell'uomo, e Fassino, come molti uomini di carattere, ha un pessimo carattere. Va da sé che gli interessati smentiscono categoricamente che vi sia mai stata alcuna sfuriata. Chissà. Dopotutto si parla di iniziative utili ad attrarre contributi europei mica da ridere, dei quali la prima tranche è già sfumata a favore di Genova.

Ma dove sono finiti questi quattrini? La tesi più accreditata è che siano già stati dirottati verso il Jazz Festival: provengono dunque sempre da una mammella pubblica gran parte di quei finanziamenti "privati" che vantava l’assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe, quando ha presentato ai giornali la sua creatura. Sai che sforzo, per chi è stato chiamato a Palazzo Civico con il compito di dirottare sulla cultura torinese risorse del mondo produttivo. Ma non è tutto. A quanto è dato sapere, il blitz sarebbe stato orchestrato di concerto a Silvana Sanlorenzo, infiltrata del sindaco, all’interno della rete di partecipazioni del gruppo. L’ultimo a scoprire tutti questi intrighi di palazzo pare sia stato proprio il giovane assessore, che di fronte al Fassino furioso si è giustificato affermando che da Iren ancora aspetta una risposta. Sì, aspetta e spera.