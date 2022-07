Una donna di naso

Professione “naso”. Come una variante in rosa del celebre romanzo suskindiano ha saputo trasformare un dono di natura in una professione creativa. Laura Tonatto, 49 anni, è una delle più fragranti eccellenze torinesi. Una delle pochissime donne al mondo in grado di dare vita a essenze uniche, capaci di inebriare attrici e cantanti, calciatori e regnanti. Tra i suoi clienti più illustri Asia Argento, Ornella Muti, Francesco Totti, Ornella Vanoni, Giorgio Armani. Fino a quando, nel 2008, alla sua porta non bussò niente meno che la regina Elisabetta II d’Inghilterra chiedendo una fragranza esclusiva. “Sembrava un sogno e come in un sogno mi ha ricevuta a palazzo un anno dopo per una breve e indimenticabile udienza privata” scrive sul suo sito internet.

E’ nata a Torino, dove tutt’oggi realizza i suoi profumi. Ha ereditato le caratteristiche del suo naso da una nonna. La sua attività inizia nel 1986, in un piccolo negozio di via Brera a Milano. Fu la prima in Italia a realizzare prodigiose alchimie imparate alla scuola di Hassan, in Egitto, e poi alla corte di Serge Kalouguine, della Parfumerie Fragonard di Grasse. Nel 1993 ha curato a Torino la mostra “Aromatica”, per la quale ha ricreato, tra l’altro, l’Acqua Siriana (I secolo a.C.) e l’Acqua Admirabilis (1609) di Giovanni Maria Farina, diventata in seguito la famosa Acqua di Colonia. Dal 2000 firma una sua linea di profumi per il corpo e l'ambiente. Nel 2007, in occasione della settimana Italiana a Tokyo, propone un’originale presentazione della Venere di Botticelli, offrendo al pubblico la possibilità di “annusare” le fragranze degli elementi compositivi del quadro. Proprio seguendo questo filone, ha appena inaugurato a Roma una galleria con sale didattiche e olfattoteca, che riunisce i suoi 25 anni di attività in cui ogni profumo è abbinato a un’opera d’arte dal “Suonatore di liuto” di Caravaggio al Gattopardo alla Traviata. Nel mondo è considerata una pioniera della profumeria artistica. Chandler Burr, critico di profumi del New York Times dice di lei: «Il suo gusto estetico è sorprendentemente lontano dal commerciale e le sue collezioni sono concepite come opere di arte astratta. Odorare i suoi profumi è come visitare il museo di Arte Moderna di New York, con i Rothko, i Klee e l'occasionale, spigoloso Kandinsky».

E quando è lei a raccontarsi dice: «Mi piace sperimentare, innovare, lasciare tracce olfattive nelle case e sulle persone. Studiare il passato. Ricreare ad esempio il profumo di Cleopatra descritto in un papiro egizio o la fragranza che usava Napoleone. Osservare un quadro di Caravaggio e riprodurre il profumo dei fiori che vi sono dipinti, come ho fatto per “Il suonatore di liuto” all’Hermitage di Pietroburgo». Il suo amore per i profumi la portano a condividere quanto negli anni ha imparato: le sue lezioni di profumeria creativa sono sempre più seguite, così come il corso in Aromacologia che tiene all’Università di Ferrara.

I suoi profumi viaggiano nel tempo. Dalla regina Cleopatra – “l’ingrediente base è il Kiphy” - a Don Giovanni, profumo di cuoio e muschio. Arte, musica e storia: ogni aspetto della vita ha il suo profumo. Perché il profumo, come diceva Yves Saint Laurent, è il fratello del respiro.