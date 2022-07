Sacconi piemontese d’elezione

Si moltiplicano le presenze dell’ex ministro in terra subalpina. Lunedì presenzierà a un convegno sul lavoro. E molti nel Pdl iniziano a sospettare che punti a sgraffignare un posto in lista

LAVORO Sacconi e Porchietto

Lunedì prossimo Maurizio Sacconi sarà a Torino per prendere parte al convegno “Liberare il lavoro, liberare i lavori: i valori, la visione, l’azione del Pdl”. Al netto dell’importanza del tema, la notizia dell’arrivo sotto la Mole dell’ex ministro berlusconiano non è di per sé eclatante: da tempo Sacconi mostra una certa predilezione per il capoluogo piemontese. Non ha fatto mancare la sua presenza durante il referendum sindacale alla Fiat, in campagna elettorale è corso a sostenere Roberto Cota e il centrodestra, ha tagliato il nastro della XXIII Fiera del libro, nel dicembre scorso è piombato in riva al Po per presentare il suo saggio-manifesto “Liberi e forti”. Un presenzialismo in terra sabauda che inizia a destare, proprio nelle file del Pdl locale, più di un sospetto: “Vorrà mica candidarsi qua da noi?”, si interrogano alcuni parlamentari e soprattutto un paio di aspiranti senatori e deputati, che vedono in lui un pericoloso concorrente?

Preoccupazioni non totalmente prive di fondamento. Infatti, tra le anime in pena, alla disperata ricerca di un posto in lista alle prossime politiche c’è proprio Maurizio Sacconi. Originario di Conegliano (Treviso), da sempre è in Veneto il suo “naturale” collegio elettorale. Proprio da quella circoscrizione è approdato prima Camera per il Psi (corrente di De Michelis) in quattro legislature (VIII, IX, X, XI), poi al Senato sotto le insegne di Forza Italia (nella XV) e del Popolo della libertà (XVI). Storicamente in pessimi rapporti con Giancarlo Galan è proprio l’ex governatore ad avergliela giurata, in particolare dopo che Sacconi ha stipulano un’alleanza congressuale con i fratelli Giorgietti - il già sottosegretario alle Finanze Alberto e l’assessore regionale ai Lavori pubblici Massimo -, capi della componente ex aennina. Galan non lo vuole più tra i piedi e questa volta pare intenzionato ad andare fino in fondo.

Da qui la necessità per Sacconi di cercarsi un nuovo collegio, magari proprio in Piemonte dove ha costruito in questi due anni un solido legame con Claudia Porchietto. Per la verità non ha fatto i conti che proprio l’attuale assessore regionale al Lavoro potrebbe rivelarsi al dunque una potenziale rivale, giacché sia lei e sia il collega di giunta Michele Coppola non fanno mistero di puntare a una promozione romana.