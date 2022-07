Valsusa, continua blocco No Tav su A32

(ANSA) - E' durato tutta la notte ed è tuttora in corso il blocco dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia da parte del movimento No Tav all'altezza della galleria di Prapontin, a Bussoleno (Torino), dove vi sono ancora alcune centinaia di persone. Intorno alle 5:30, invece, è ripresa la circolazione all'altezza della galleria del Cels della stessa autostrada A32 dove i manifestanti No Tav, intorno a mezzanotte, avevano fatto un altro blocco, abbandonato spontaneamente alcune ore dopo.