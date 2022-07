India: sindaco Condove, felici per notizia che aspettavamo

(Adnkronos) - Era la notizia che aspettavamo. Siamo felici''. Così Pietro Listello, sindaco di Condove, la piccola comunità della Valsusa dove Paolo Bosusco è solito recarsi in estate, commenta la notizia della liberazione. ''Ho sentito le prime dichiarazioni rilasciate da Paolo Bosusco in cui mi pare sia in buone condizioni e questo rafforza la nostra soddisfazione -aggiunge il primo cittadino- ora lo aspettiamo al più presto per riabbracciarlo. La comunità intera, che è piccola ma coesa -conclude- è stata toccata molto da questa vicenda''.