Torino, approvato nuovo regolamento emergenza casa

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri, dopo una lunga discussione, con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, il nuovo Regolamento per fare fronte all'emergenza abitativa in città. Il vecchio regolamento per l'esame delle situazioni di emergenza abitativa, datato 2004 e modificato nel 2009, risulta oggi superato per effetto della Legge regionale del 2010 che ha variato il quadro normativo dell'edilizia sociale. Fra le novità principali introdotte dalla normativa regionale, vi è il nuovo regime di assegnazioni "su riserva" che autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25% degli alloggi disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa previste dalla Regione e non più individuate in autonomia dai singoli comuni. Il nuovo regolamento da priorità a nuclei familiari nei quali siano presenti minori, disabili e anziani prevedendo però che la Città, attraverso l'apposita Commissione Emergenza Abitativa, accerti i requisiti del richiedente.