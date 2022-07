Treni: parte “Italo”di Montezemolo

(AGI) - Da domenica prossima, 15 aprile, saranno in vendita i biglietti per “Italo”, il treno della Ntv che inizierà il servizio dal prossimo 28 aprile. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato della società, Giuseppe Sciarrone, che, nel corso di una conferenza stampa, ha sottolineato come Italo sarà un treno per tutti e consentirà a tutti i tipi di viaggiatori, secondo le loro esigenze e disponibilità, di utilizzare questo treno". Sciarrone ha ribadito che il treno della Ntv è il più moderno d'Europa e a regime avrà una flotta di 25 convogli. Grazie ai quali verranno collegate Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, per poi proseguire ad est per Padova e Venezia, mentre ad ovest Milano e Torino. "La nostra offerta - ha sottolineato - avrà un rapporto qualità/prezzo dei servizi assolutamente competitivo, ai massimi livelli, mai visti in Italia. E poi sarà il mercato a giudicarci. Comunque è un rapporto qualità/prezzo assolutamente all'avanguardia".