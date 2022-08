Auto: Lear, accordo riduce esuberi, mobilità solo per 140

(ANSA) - E' stato raggiunto, presso l'assessorato regionale al Lavoro, l'accordo per la Lear: la mobilità interesserà solo i 140 lavoratori che si sono già dimessi con gli incentivi. Gli altri dipendenti dell'azienda, che produce sedili per auto, resteranno in cassa integrazione che sarà prorogata fino al 7 luglio. Poi, in base alla commessa Fiat legata all'investimento a Mirafiori, sarà deciso che tipo di cassa adottare. La Lear aveva aperto la procedura di mobilità l'11 ottobre scorso.