Libri in aeroporto: mostra a Caselle per 25 anni Salone

(ANSA) - Venticinque anni di Salone del libro raccontati in una mostra allestita al terminal dell'aeroporto di Caselle, da oggi al 15 maggio, giorno in cui la fiera chiuderà i battenti al Lingotto. Sono proprio i grandi libri italiani che hanno scandito il primo quarto di secolo di vita del Salone dell'esposizione. I pannelli sono una selezione ragionata dei 150 volumi della mostra ''1861-2011. L'Italia dei Libri'', ideata come contributo del Salone per le celebrazioni del 150 dell’Unità d'Italia.