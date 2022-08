Ass. Giordano su Ikea: “Riconoscimento per il Piemonte”

"Non è affatto una casualità che una multinazionale come Ikea stia scegliendo sempre più imprese piemontesi come fornitrici dei suoi prodotti, ma piuttosto la testimonianza di come la qualità della nostra imprenditoria di eccellenza venga riconosciuta all'estero, proprio perché frutto di maggiore competenza, impegno e capacità. Allo stesso tempo, una dimostrazione di come le nostre aziende sappiano essere innovative, riuscendo a intercettare le esigenze del mercato". E' quanto dichiara in una nota l'assessore regionale del Piemonte allo Sviluppo Economico, Massimo Giordano, sulla notizia dell'incremento delle commesse da parte di Ikea nel nostro Paese e in particolare nella nostra regione.

"Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda svedese aveva annunciato che alcune aziende della provincia di Novara e di Biella sono diventate nuove fornitrici di prodotti, che verranno così venduti in tutto il mondo attraverso la multinazionale. "La notizia non può che renderci soddisfatti - commenta ancora Giordano - e ci spinge a lavorare ulteriormente per creare le condizioni affinché le aziende piemontesi stringano collaborazioni sempre più strette e strategiche, che vadano in favore della loro competitività. E’ opportuno ricordare inoltre, sempre a proposito dei rapporti tra il territorio piemontese e la multinazionale Ikea, che il primo contratto di insediamento che è stato firmato da quando siamo al governo della Regione ha riguardato il comune biellese di Quaregna e un’azienda, la Manuex, che proprio per Ikea produce accessori per mobili. "Gli imprenditori piemontesi - conclude Giordano - hanno dimostrato che, nonostante la crisi, riescono ad avere la giusta dinamicità per poter portare a casa risultati importanti. La Regione cercherà di fare in modo che possano ottenerne sempre di più. Da una parte continueremo a incentivare l’arrivo in Piemonte di realtà aziendali consolidate che producano nuova occupazione, dall'altra sosterremo la promozione all’estero delle nostre realtà di eccellenza, un’esigenza a cui abbiamo dedicato l’intero piano per l’internazionalizzazione. E proprio in questi giorni stiamo scrivendo le relative misure di attuazione".