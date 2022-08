Lavoro: Torino, settimana di scioperi Cgil contro riforma

(Adnkronos) - Settimana di scioperi la prossima a Torino e provincia promossi dalla Cgil contro la riforma del lavoro. Le agitazioni interesseranno i settori pubblici e privati, con scioperi di almeno 4 ore o per l'intero turno di lavoro, secondo le modalità decise dalle categorie. In particolare, lunedì a Ivrea sciopereranno i lavoratori dei call center e del settore privato. Martedì toccherà a Settimo, mercoledì a Torino dove si fermeranno i lavoratori del pubblico impiego e della scuola oltre a quelli del settore privato.

Nel capoluogo piemontese è prevista una manifestazione in piazza Castello e due concentramenti, uno in piazza Carlo Felice e uno davanti alla sede della Lavazza dove si ritroveranno tutti gli addetti del settore alimentare. Infine, il 20 scioperi sono in programma a Collegno e Pinerolo e il 21 a Moncalieri.

''La mobilitazione deve continuare. Ci sono stati gli scioperi che da spontanei ora proseguono organizzati, perché vogliamo consolidare i risultati raggiunti e migliorare le cose che non ci piacciono'', ha sottolineato la segretaria della Camera del lavoro di Torino, Donata Canta, annunciando che dal capoluogo piemontese saranno circa 300 le persone in partenza in serata con 6 pullman per Roma per partecipare alla manifestazione dei lavoratori 'esodati'.