Regione, un bilancio “illegittimo”

La Commissione di Palazzo Lascaris licenzia il documento relativo ai conti del 2012. Il Pd accusa: sono sovrastimate le entrate e iscritti mutui che potrebbero non essere autorizzati

OPPOSIZIONE Aldo Reschigna

“Il bilancio regionale 2012 varato oggi dalla Commissione regionale presenta con evidenza elementi di illegittimità e di sovrastima delle entrate, a un tale livello da rendere la nostra opposizione particolarmente ferma”. Questo il tenore del giudizio di Aldo Reschigna, capogruppo Pd a Palazzo Lascaris. Il bilancio, che pareggia a 16,6 miliardi di euro in termini di competenza e in 17,3 in termini di cassa, approderà in aula la prossima settimana – a partire da martedì 18 aprile - insieme al disegno di legge n. 169 “Legge finanziaria per l’anno 2012” che venne licenziato a maggioranza dalla stessa I Commissione lo scorso 9 marzo.

“Nei dati del rendiconto regionale 2011 finalmente fornitici – spiega l’esponente democratico - emerge un disavanzo di 484 milioni. Come è dunque possibile che nella legge di bilancio 2012 venga iscritto un avanzo di amministrazione 2011 di 159 milioni, tutti impegnati nel provvedimento? E’ evidente l’illegittimità del documento”. Ma non è il solo aspetto a destare forti perplessità dell’opposizione. “E’ assurdo – continua Reschigna - che vengano iscritti proventi di alienazioni immobiliari pari a 240 milioni, quando lo stesso assessore Quaglia una settimana fa ha dichiarato irraggiungibile un simile obiettivo”. A ciò si aggiunge l’iscrizione di nuovi mutui per 242 milioni di euro, “quando non è ancora dimostrata la possibilità per la Regione di accendere nuovi mutui, visti i limiti stabiliti dalla legge nazionale”.

Perciò, conclude il numero uno del Pd, “in aula arriva una legge di bilancio palesemente viziata dall’illegittimità e dalla sovrastima. Tutto questo rischia di risolversi in un lasciare mano libera alla Giunta regionale nella gestione del bilancio, e nell’assenza di certezze di poter coprire le spese iscritte. Una condizione troppo pesante per le attese sociali ed economiche che vengono dai territori regionali”.

Di ben altro tenore il commento di Gian Luca Vignale (Pdl), soddisfatto che la giunta abbia recepito numerosi emendamenti avanzati dalla componente di Progett’Azione-Popolari Piemontesi e sottoscritti dall’intero gruppo pidiellino. “Obiettivo degli emendamenti votati oggi – spiega Vignale - è quello di riportare il nostro ente ad una politica di rigore ed efficientamento in grado di garantire un aumento delle entrate nel bilancio regionale, e quindi, ad una contestuale riduzione dell’indebitamento dell’ente”.

Facendo un raffronto con gli anni precedenti, per l’esponente del Pdl si evince “come in soli due anni il centrodestra ha ridotto il nuovo indebitamento regionale del 83% per arrivare ad azzerarlo nei prossimo biennio. Questo significa che dei poco più di sette miliardi di euro di indebitamento che ogni anno costano milioni di euro di interesse alla Regione quasi 5 sono stati effettuati dalla giunta di centrosinistra”.Per Vignale con il voto odierno la maggioranza ha “cambiato definitivamente rotta rispetto alla passata legislatura imboccando una volta per tutte la strada del rigore e dell’efficienza che porterà sicuri benefici ai piemontesi”.