Tutto bene alla cena dei “fassini”

Il sindaco ha invitato ieri sera gli alleati all'Arcadia chiambrettiana. Tra un'orata e un sashimi si sono affrontati i temi caldi dell'amministrazione. Saranno le ferrovie a rilevare la quota Gtt

La vera notizia? Che Piero Fassino, dopo un anno alla guida del Comune di Torino, abbia dato udienza alla sua maggioranza. Attovagliati in una sala dell’Arcadia, il famoso locale chiambrettiano in Galleria Subalpina (condotto dall'immarcescibile Biagio), i big del caravanserraglio che sostiene il Filura nazionale hanno cenato a base di sushi e sashimi, particolarmente graditi a Stefano Lo Russo, Michele Curto e Giuseppe Sbriglio, rispettivamente capigruppo di Pd, Sel e Idv, in una sorta di foto di Vasto in salsa nipponico-sabauda. Il sindaco, più tradizionalmente, ha preferito un’orata con patate così come il moderato Gabriele Moretti, a quanto pare allineato anche nei gusti culinari. Per la segretaria democratica Paola Bragantini solo un piatto di pasta. Questi i sei convitati: assenti "eccellenti" Giovanni Porcino (“Se c’è Sbriglio io non ci vengo”) e il sodale politico Antonio Punzurudu, segretario cittadino dipietrista, più o meno per le stesse ragioni.

Nonostante i forfait dell’ultima ora ne abbiano decisamente impoverito il dibattito, la cena si è ugualmente consumata tra qualche battuta goliardica, giusto per rompere il ghiaccio e far sentire tutti a proprio agio. Poi sono stati affrontati i tanti nodi di una fase particolarmente delicata della vita politica cittadina: dalle dismissioni delle partecipate all’Imu, dai nidi alla cessione degli impianti sportivi. Una panoramica a 360 gradi nella quale il primo cittadino ha chiarito, spiegato, ascoltato e ribattuto. Il clima è sempre stato disteso, per quanto nella solennità di un evento che non ha precedenti e per questo particolarmente gradito a chi da tempo chiede maggiore collegialità e condivisione nelle scelte. Che sia l’inizio di una nuova era o una concessione una tantum, da non farci troppo l’abitudine? Si vedrà. Nel corso del banchetto il sindaco ha ammesso che da tempo ormai passa un’ora al giorno con il custode delle casse comunali Gianguido Passoni – sempre più suo braccio destro - alla ricerca di una quadra difficile da trovare. Ma tra un boccone e l’altro, Fassino ha anche fornito qualche anticipazione, ventilando la possibilità che sia Ferrovie dello Stato a rilevare la quota di minoranza di Gtt. Il sindaco ha scelto il bon ton, guardandosi dall’avanzare rimbrotti o appelli a maggiore senso di responsabilità delle forze di maggioranza. Alla fine, in uno slancio di generosità, ha pure offerto la cena, contraddicendo le maldicenze che circolano sul suo conto, di uomo dalla gamba lunga ma dal braccino corto.