Il futuro è mobile

Quante volte abbiamo sentito ripetere dall'intellettuale radical chic di turno che la globalizzazione fa i ricchi più ricchi e i poveri più poveri; o che in un mondo senza ostacoli alle delocalizzazioni si genera una concorrenza al ribasso, dove sempre più persone sono schiavizzate per un pugno di soldi; o che se un'azienda chiude non c'è possibilità che riapra facendo altro; o ancora che le produzioni di massa pensate per abbattere i prezzi condannano il lavoro artigianale di qualità ad andare fuori mercato; e che quindi le uniche soluzioni sarebbero dazi e barriere contro chi viene da fuori (cinesi in primis), ostacoli a chi se ne vuole andare, sussidi a chi resta, e accanimento terapeutico per tenere in vita imprese decotte.

È sempre un piacere quando la realtà s'incarica di dimostrare che le cose non stanno affatto così. L'esempio più recente lo abbiamo avuto in settimana e ha fatto piuttosto rumore: Ikea, il colosso svedese dei mobili, quello che ha permesso a tante famiglie di arredare casa con pezzi belli e molto curati ma assai economici, ha deciso di abbandonare l'Oriente e venire a rifornirsi in Italia. Per una gran parte, proprio in Piemonte, dove tramite procedure di selezione molto esigenti ha individuato una serie di partner che produrranno per lei mobili ma anche rubinetti (è il caso della Paini Rubinetterie).

È il trionfo del made in Italy - è stato giustamente detto. Ma lo è nella misura in cui è un trionfo del mercato sui suoi nemici. È infatti un trionfo del lavoro ben fatto, della specializzazione, del prodotto di qualità, della concorrenza, dell'abbattimento dei confini per le imprese, delle opportunità che si aprono e del rimboccarsi le maniche per coglierle: tutti principi e valori del mercato, quello vero, non la pallida controfigura cui siamo abituati per troppa interferenza statale.

Già, perché a noi pare chiarissimo, ma evidentemente occorre ripeterlo e ripeterlo ancora: l'impresa che scappa lo fa il più delle volte per disperazione. Lo fa per sfuggire alle tasse e alla burocrazia. Che altro non sono che interferenza della politica. La vera responsabilità del fatto che sempre più imprese delocalizzino non sta certo nelle imprese, ma nella politica che le costringe ad andarsene (magari prima riempiendole di sussidi, così oltre all'inganno abbiamo la beffa).

Oltre alle imprese che delocalizzano, che vediamo sotto i nostri occhi, ci sono poi tutte quelle che invece non vediamo, che di per sé investirebbero e creerebbero occupazione vera in Italia, ma che non lo fanno perché scoraggiate da quegli stessi ostacoli fiscali e burocratici. Lo confermano le parole dell'ad di Ikea Italia Lars Petersson, che, intervistato sulla scelta di scommettere sul nostro Paese, dice chiaramente che per loro il vero problema è «l'incertezza dei tempi della burocrazia e della politica» (non invece l'articolo 18, perché - beati loro - sono in crescita costante e non pensano minimamente di licenziare).

Un po' come per i cervelli in fuga, quindi, il fatto che tante aziende vadano via non sarebbe di per sé un problema, se solo ne avessimo altrettante che vogliono venire qui da noi. Perché il caso-Ikea non resti isolato, allora, è urgente implorare la politica e i burocrati di farsi da parte: piuttosto paghiamoli lo stesso per non far niente, ma non mettano i bastoni fra le ruote alle uniche occasioni che ci restano per non fallire. La smettano di imporre permessi, autorizzazioni e balzelli a non finire, e lascino campo libero a chi ha voglia di fare impresa e dare lavoro.

E la smettano altresì di volersi sostituire all'impresa nel dare lavoro: con buona pace di Keynes, questo non è compito dei politici. Intanto perché svolgerlo attribuisce loro un potere di ricatto molto pericoloso; poi perché non ci rimettono del proprio se le loro iniziative falliscono, e quindi sono indotti a rischiare più del dovuto, con tutti i problemi che ne discendono; e poi perché già è difficile per chi di mestiere fa l'imprenditore indovinare un'idea e saperla gestire in modo da trarne profitto, figuriamoci per chi istituzionalmente è dedito a tutt'altro.

Piuttosto, i soldi di tasse che prelevano per le mille iniziative, per lo più fallimentari, volte a creare occupazione, li lascino nelle tasche di chi ne è il proprietario: ne uscirà sicuramente più lavoro, più crescita, più benessere.

Che questa sia la strada giusta ce lo conferma ancora la vicenda-Ikea. Una delle aziende prescelte è la Manuex: come ha spiegato l'ad Giancarlo Formenti, una volta superata la selezione di Ikea, la Manuex, anziché andare in Slovacchia come inizialmente ipotizzato, ha preferito insediarsi nei capannoni lasciati vuoti da una storica azienda tessile del biellese. Determinanti per la decisione sono la presenza in loco di manodopera qualificata, e anche l'iniziativa dei "contratti di insediamento" della Regione Piemonte.

Si tratta di un'iniziativa escogitata per prima in Italia dalla giunta Ghigo e poi proseguita dalla giunta Bresso, con cui si offrivano procedure rapide e snellite per chi venisse a investire in Piemonte dall'estero, e anche contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. La prima parte, ovvero la sburocratizzazione, è ciò che dovrebbe essere la norma, non un'iniziativa pionieristica, come dimostrano i risultati dell'operazione-Ikea. La seconda non ci pare condivisibile, perché in presenza di meno tasse ci penserebbe il mercato a dare credito per finanziare le buone idee, ma spender soldi per attirare imprese è pur sempre un po' meglio che farlo in altri modi. Per l'impegno, concediamo quindi loro un sei "politico", visto che almeno han fatto di tutto per attirare Ikea, mentre quando Ikea voleva aprire un negozio a La Loggia la politica glielo ha come noto impedito, per ragioni tecniche anche fondate, ma facendo così sfumare tutti i posti di lavoro che il nuovo negozio avrebbe portato.

La prossima volta che un imprenditore delocalizza, quindi, chiediamoci perché lo fa: e prendiamocela con chi gli ha offerto tutte le giustificazioni per farlo. E ricordiamoci che, come stavolta gioiamo noi, così, quando le delocalizzazioni vanno da Ovest a Est, ci saranno tanti a Est che gioiscono ancora di più, perché le nuove opportunità di occupazione così create vogliono dire per loro uscita dalla povertà. Non neghiamo quindi loro la possibilità, offerta dal mercato molto più che da qualunque Live Aid di Bono e compagnia cantante, di emanciparsi come abbiamo potuto fare noi tempo fa, e preoccupiamoci piuttosto che la torta cresca per tutti, così che, per un'opportunità che si chiude, se ne aprano sempre di nuove. Come ad esempio DO.it (Design Outlet Italiano) di Mario Esposito, il primo outlet italiano ed europeo di design di alta gamma, un'iniziativa innovativa pronta a sfidare Ikea dal 20 aprile prossimo in quel di Santhià, nel vercellese, e poi in tanti altri luoghi, con prevista creazione di 2400 posti di lavoro.

Insomma, lasciamo i Live Aid agli intellettuali radical chic di cui sopra: noi teniamoci stretti l'Ikea, il suo indotto, i suoi negozi, e i suoi concorrenti!

Cose inaudite.