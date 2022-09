Coni: Marinello (Lega), non chiudere i comitati provinciali

Il Vice presidente del Gruppo regionale delle Lega Nord Michele Marinello, Presidente della Commissione regionale Sport, ha scritto oggi una lunga lettera al Presidente del Coni Giovanni Petrucci, per sottolineare il suo disappunto rispetto all’intenzione di chiudere i Comitati Provinciali del Coni, lanciando un appello affinché tale decisione venga immediatamente rivista.



“Non posso non manifestare disappunto per una decisione che, se venisse confermata, penalizzerebbe in maniera forte il settore sportivo e la promozione delle varie Federazioni che hanno sempre trovato nei Comitati un importante ed efficace interlocutore” ha scritto Marinello nella missiva, sottolineando la funzione educativa e sociale dello sport, ancora di più nelle realtà minori della provincia piemontese.



“Provengo da una Provincia piccola – spiega Marinello -, il Verbano Cusio Ossola, e scrivo sia in qualità di Presidente della Commissione Regionale che si occupa di Sport, sia da ex Assessore Provinciale che con il CONI ha avviato progetti innovativi che ancor oggi resistono nonostante le sempre maggiori difficoltà. Ad esempio lo “Sportello Sport” che fornisce alle associazioni sportive un valido supporto tecnico anche in materia fiscale e tributaria ed ancor più delle attività nelle scuole dell’obbligo che hanno consentito a migliaia di ragazzi di poter provare diverse discipline in maniera sicura, con istruttori professionali, in perfetta sinergia tra le Istituzioni Scolastiche ed il mondo dello Sport. Il Comitato provinciale del CONI è stato beneficiario di numerosi contributi da parte degli Enti Locali che hanno deciso di investire in progetti di ampio respiro e nella credibilità del CONI. Dunque la chiusura dei Comitati Provinciali suona come beffa ed ha il sapore amaro della sconfitta per chi ha creduto nella possibilità di avvicinare e dare dignità al CONI anche nelle piccole realtà”.



“Una beffa – ha proseguito Marinello - che, seppure nel momento assai difficile che tutte le istituzioni stanno vivendo, non può essere compresa. Il risanamento delle sorti del CONI non può passare dallo smantellamento delle sue strutture periferiche, vero e proprio “baluardo” ed efficace elemento di raccordo tra le Istituzioni e l’universo dell’associazionismo. Che ne sarà dell’oliata ed affidabile organizzazione dei Giochi della Gioventù? Dei progetti di alfabetizzazione motoria, delle attività rivolte agli anziani che hanno consentito a tantissime persone di praticare sport?”

“E’ necessario pensare a una diversa modalità di riorganizzazione, magari ricercando ulteriori partnership con i territori, ma non chiudendo i Comitati provinciali” ha concluso Marinello.