Regione: reintegrato contributo agli oratori

La Commissione Bilancio ha aumentato di 2 milioni di euro lo stanziamento, previsto dalla Giunta regionale, a favore di oratori, centri giovani e parrocchie. In totale le risorse destinate al settore ammontano a un totale di tre milioni e 800 mila euro. “Due mesi fa avevamo denunciato l’intenzione della Giunta regionale di tagliare del 60% i fondi per le attività degli oratori in regione e avevamo presentato un emendamento che ripristinava il fondo originario di 3,8 milioni di euro. Con il voto in Commissione, nel bilancio 2012 il fondo oratori viene ripristinato in quella entità. Consideriamo questo un risultato molto positivo della nostra azione”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del Pd Stefano Lepri e Davide Gariglio. Analoga soddisfazione viene espressa dai colleghi del Pdl Giampiero Leo e Luca Pedrale.