Provincia Torino: Pdl, “Un bilancio che rimarca l’incapacità operativa della Giunta”

Un bilancio che chiude, a differenza del previsionale, a un miliardo e 800 milioni di euro. “Una cifra che rimarca con attenzione l’incapacità di questo esecutivo di tenere fede ai propri impegni”: così Nadia Loiaconi, capogruppo PDL in Provincia, commenta il documento consuntivo e l’operato della Giunta Saitta.

“Una mentalità politica sbagliata, il cui frutto è un costo elevato nella gestione della macchina burocratica e troppe zavorre che ci portiamo dietro da anni – aggiunge Loiaconi - Varrebbe la pena di ripensare alle modalità di far politica sulle piccole cose, su ciò che ci chiede la gente. Dobbiamo trovare le risorse necessarie per rilanciare gli investimenti sul territorio, far ripartire l’economia e alimentare l’occupazione. Abbiamo proposto la vendita di alcune aree, come Ponte Mosca ad esempio, contribiuto alla realizzazione del PTC 2 con l’auspicio che ci fosse un’inversione di rotta nell’abbattimento del debito pubblico e le iniziative da parte dell’Ente per rilanciare lo sviluppo del territorio. Sollecitiamo chi è - ancora una volta - sordo a scelte obbligate perché la situazione economica non dà segnali di ripresa.La Giunta Saitta deve prendersi la responsabilità di invertire la rotta: servono scelte chiave in ogni assessorato, liberando risorse e spostandole sulla manutenzione delle strade, degli edifici scolastici, sulla realizzazione delle opere pubbliche; insieme alla formazione professionale e l’attività di sviluppo economico: sono queste le uniche direttrici per l’operato futuro di questa Provincia. Oggi non è più pensabile lavorare in modo autonomo. Servono sinergie ottimali con gli altri soggetti pubblici e privati per dare al nostro territorio un volano di sviluppo che non si è ancora concretizzato”.

Un giudizio negativo, quello illustrato sul bilancio consuntivo, anche dalle parole del vice capogruppo PDL Franco Papotti: “Se, come dice l’assessore, è stato realizzato il 100% dei programmi indicati, allora significa che ne avevamo davvero pochi e assai modesti. Questo bilancio consuntivo dimostra in modo chiaro come la Provincia abbia fatto davvero poco. A questo bilancio contabile dovrebbero corrispondere opere pubbliche che purtroppo non abbiamo visto: nessuna nuova infrastruttura, solo qualche rotonda progettata da anni e nessun coraggio di reperire nuovi strumenti finanziari per affrontare gli interventi richiesti”.