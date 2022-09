Fiat: nuovo modello “Viaggio” al Salone auto di Pechino

Fiat annuncia che il modello “Viaggio” sarà esposto in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino il prossimo 23 aprile. Viaggio (Fe Xiang nella denominazione in cinese), precisa una nota, è "il primo progetto Fiat-Chrysler per lo sviluppo di una vettura completamente nuova destinata a rivoluzionare il segmento delle berline compatte in Cina"

La vettura, una berlina a cinque posti e quattro porte (segmento C), si basa sull'architettura Cusw (Compact Us Wide) che oggi è la più avanzata all'interno del gruppo e su cui si basa anche la nuova Dodge Dart, presentata in gennaio al Salone dell'auto di Detroit. La Fiat Viaggio sarà la prima auto prodotta nel nuovo stabilimento Gac-Fiat a Changsha (provincia di Hunan). La produzione inizierà a partire da luglio e la commercializzazione è prevista nel terzo trimestre 2012.