Mappano Comune: “Si indica referendum”

Il "Comitato per la costituzione di Mappano Comune" invita i candidati alle elezioni amministrative di Caselle a condividere un appello per chiedere che venga deliberata entro la fine del mese di aprile l'indizione del Referendum Consultivo per l'istituzione del Comune di Mappano e a partecipare alla delegazione che mercoledì 18 aprile si recherà in Consiglio Regionale alle ore 14.00.

“I mappanesi che credono nell'autonomia ritengono che non ci siano le ragioni per un ulteriore rinvio della decisione”, sostiene Francesco Grassi presidente del Comitato.