Fiat: Maserati raddoppia a Grugliasco

La Maserati raddoppia a Grugliasco: nel piano di riassetto presentato ai sindacati ci sono due modelli previsti nello stabilimento ex Bertone. Ci sono una Maserati del segmento più alto (in produzione a fine anno) e una piccola Maserati del segmento E (a partire dal 2013).



I lavoratori di Grugliasco sono un migliaio e rientreranno gradualmente in fabbrica. E' stato completato l'allestimento degli impianti e alle Costruzioni Sperimentali di Mirafiori è stata già realizzata una trentina di prototipi.