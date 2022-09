Auto, Fiat a ruote sgonfie

Doccia gelata per il Lingotto: a marzo crollo del 27,6% nelle vendite in Europa. La casa torinese è stata superata da Bmw e Hyundai ed ha una quota di mercato risicata: 5,3%

Nella crisi generale che domina il mercato europeo delle quattro ruote, la Fiat è ormai fanalino di coda . A marzo, le vendite complessive di auto nuove in Europa Occidentale (Ue a quindici più Svizzera) hanno registrato un calo del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2011. Ma per la casa torinese è un vero e proprio crollo: 27,6% in meno, un dato che la consegna a una quota di mercato del 5,3% (l’anno precedente era il 6,8%). Lo comunica Pierluigi Bellini di Global Insight, riportato dalla Reuters, in una dettagliata nota firmata da Gianni Montani.

Nel mese di febbraio il gruppo italiano aveva una quota di mercato del 7,1%, in calo dal 7,7% del febbraio 2011. Nella classifica tra i produttori il gruppo italiano scende all’ottavo posto, superato anche da Bmw e Hyundai. Le vendite complessive dell’area a marzo sono stimate da Global Insight a 1.428.531 immatricolazioni, in calo del 6,9% rispetto a 1.534.901 dello scorso anno. Il Lingotto, insomma, è il player che presenta la flessione più accentuata tra i marchi presenti nella top ten.

Il trend complessivo è in leggero miglioramento rispetto al trimestre, che sconta una diminuzione del 8,1% a 3.233.817 veicoli, sostenuto da un quadro più favorevole nel nord Europa rispetto al crollo dell’area meridionale che ovviamente condiziona anche le performance dei rispettivi “campioni nazionali”. A marzo aumentano le vendite in Germania (+3,4%), Gran Bretagna (+ 1,8%) e Svizzera (7,9%). Su numeri ridotti strappano le immatricolazioni in Finlandia, che crescono del 82,2% a 22.924 consegne. Di segno totalmente opposto l'area mediterranea, con l’Italia a - 27%, la Francia a - 23,2%, il Portogallo a -49,2% e la Grecia a - 41%. La spagna perde solo il 4,5%, ma si confronta con un marzo 2011 che era già di forte crisi.

Il divario – continua Reuters - si riflette sui trend dei produttori, con le marche tedesche (tranne le filiali Gm e Ford) tutte con segno positivo, la coreana Hyundai che strappa e supera anche il gruppo Fiat, e tutti gli altri gruppi che arrancano all’inseguimento dei pochi acquirenti rimasti. A marzo il gruppo Volkswagen consolida il primo posto aumentando le vendite del 1,8% e una quota di mercato del 23,3%; Bmw incrementa le vendite del 2,2% e sale al 6,4% di quota, Daimler aumenta le consegne del 5,2% e si porta al 5,1% del mercato. Hyundai prosegue la scalata in classifica aumentando le vendite del 21,1% e portando la quota di mercato al 5,7%. Per tutti gli altri produttori domina un pesante segno negativo, tranne che per Toyota che arretra meno del mercato. Al secondo posto per volumi dopo Vw il gruppo Renault-Nissan riduce a marzo le vendite del 13,5% e ferma la quota al 11,6%, Psa arretra del 19,8% e porta la quota al 11,1%, Ford registra un calo di vendite del 8,4% e una quota del 8,9%.