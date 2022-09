Ue: Cota, macroregione alpina può battere crisi

''Credo che il futuro sia quello dei territori omogenei, che possono parlare e confrontarsi, studiare iniziative comuni e predisporre strumenti giuridici che consentano di realizzare queste iniziative''. Così Roberto Cota che nella duplice veste di governatore del Piemonte e presidente dell'Euroregione alpina mediterranea rilancia dalla riunione del Comitato della Regio Insubria riunitosi oggi a Verbania il tema della Macroregione alpina. Michele Marinello, vice presidente del gruppo regionale della Lega Nord e rappresentante della Regione Piemonte in seno alla Regio Insubrica, promotore dell'incontro odierno tra il Presidente Cota e la Comunità di Lavoro, ha dichiarato: "L' incontro ê stato molto importante per rilanciare il colloquio istituzionale locale transfrontaliero su diversi temi tra cui la questione dei ristorni. Il concetto che è passato, fondamentale, e che va sostenuto è che i territori siedano allo stesso tavolo con i Governi centrali per arrivare ad una soluzione condivisa. Un esempio potrebbe essere un nuovo criterio per la distribuzione dei ristorni condiviso con il territorio che diventerebbe uno strumento efficace anche per limare le distanze, creando vantaggi reciproci, tra noi e i cugini ticinesi. Il mio impegno su questa ipotesi di innovazione partirà già da subito con l'approfondimento e lo studio del modello lombardo che potrebbe essere mutuato in Piemonte con i dovuti correttivi. Due sono i segnali importanti: la Regione Insubrica è da oggi interlocutore a tutti gli effetti ed il Presidente Cota è stato riconosciuto come attore protagonista e concreto per la risoluzione del problema".