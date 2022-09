Fiat, sentenze opposte su ricorsi Fiom

Le sentenze opposte dei Tribunali di Napoli e di Lecce "sono un'ulteriore conferma che la Fiat sta operando in un contesto che non assicura certezze giuridiche indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività". E' quanto si legge in una nota di un portavoce della Fiat, che commenta le sentenze dei giudici sui ricorsi Fiom alla Magneti Marelli di Caivano, in provincia di Napoli, e alla Cnh di Lecce (Fiat Industrial).

Il giudice di Napoli ha dato ragione alla Fiom. Secondo il Tribunale i metalmeccanici della Cgil hanno diritto alle proprie Rsa nello stabilimento. Nella sentenza si legge che "occorre garantire il diritto di costituzione di Rsa ai sindacati che hanno dimostrato effettività nell'azione sindacale e quindi partecipato attivamente alla fase di formazione del contratto collettivo, senza giungere alla successiva fase di stipula e sottoscrizione".

A Lecce il Tribunale ha deciso, al contrario, di respingere il ricorso della Fiom contro la Fiat per comportamento antisindacale. Il giudice ha sottolineato in particolare che l'art. 19 è chiaro e incontrovertibile nello stabilire che le prerogative invocate dalla Fiom spettano solo al sindacato firmatario di Contratti collettivi applicati in azienda, requisito legittimato più volte dalla Corte Costituzionale e non ricorrente per la Fiom.

Le due pronunce, ha commentato il Lingotto, "danno interpretazioni diametralmente opposte di una norma di legge inequivocabilmente chiara come l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, che non prevede rappresentanza per i sindacati non firmatari degli accordi". Per i metalmeccanici della Cgil, il responsabile auto Giorgio Airaudo ha espresso "grande soddisfazione" per la sentenza di Napoli. E ha aggiunto che la Fiom intende ricorrere contro la decisione del giudice di Lecce che, secondo il dirigente sindacale, ha dato una "interpretazione restrittiva" dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.