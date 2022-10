Ancora guai per il Richelieu di Fabbio

Si incrementa il palmares giudiziario di Repetto, presidente della municipalizzata di Alessandria e gran burattinaio del sindaco. È accusato di truffa e abuso d’ufficio, ma si candida a Palazzo Rosso

SODALI Piercarlo Fabbio e Lorenzo Repetto

Sta spuntando nelle buche delle lettere di mezza Alessandria, a due settimane dal voto, un rotocalco mai visto: “Servizi e Società, la rivista dei servizi pubblici di Confservizi CISPEL Lombardia”. Un magazine di settore che qui in riva al Tanaro non sanno neppure cosa sia, ma tant’è, all’interno c’è lo “speciale Amag”: un inserto - evidentemente a pagamento - in cui si magnificano le capacità manageriali di Lorenzo Repetto, il ras dell’azienda municipalizzata, ma soprattutto si sbatte il sindaco uscente, Piercarlo Fabbio, in prima pagina. Con tanto di fascia tricolore. In un mega servizio sulla società mandrogna di acqua e gas, fatto di tubi e termini tecnici, il faccione baffuto di Fabbio campeggia ben quattro volte. Una coincidenza sospetta, neh? Se le critiche piovute sulle spese per le sponsorizzazioni targate Amag fossero gli unici problemi, Repetto dormirebbe tra due guanciali. Alla sua collezione di avvisi di garanzia ed inchieste giudiziarie ha infatti aggiunto quella recente per una presunta truffa sui rimborsi e la ben più grave di abuso d’ufficio per assunzioni facili. Secondo l’accusa, l’ex sindaco di Castelletto d’Orba avrebbe “allungato” di dieci chilometri (solo sulla carta) il tragitto casa-lavoro, così da intascarsi 18 mila euro in più in quattro anni. Nel corso dei quali il “Re Sole” dell’energia ha assunto a chiamata una trentina di dipendenti. Se sia stato ispirato in sogno o mosso da generosità (vista la carenza di posti di lavoro) verso le famiglie di amici e amici degli amici, lo deciderà la Procura.

L'Enrico VII ovadese che nel feudo pidiellino di Fabbio ha costruito piazze, fontane, strade, teatri e piantato rose sotto forma di “compensazioni ambientali” è già nel mirino della magistratura per altre vicende. Se non sotto inchiesta, appaiono sospette certe commesse di società amiche, sia per la bonifica del Teatro comunale, sia per altri lavori amministrativi, affidati a società nate nottetempo. Il Presidentissimo può. Lui che si vanta di stare in ufficio fino a tarda sera, ha dovuto però cedere all’Autorità Energetica (multa salata per non aver sostituito le tubazioni del gas) e all’Ato6 che chiedeva il 3% sulle bollette dell'acqua. Due battaglie perse che non hanno fatto desistere il Richelieu casalingo che fin negli anni Novanta gestiva il comune di Castelletto d'Orba come fosse una sua azienda, con società pubbliche date in gestione a conoscenti e parenti (la moglie) e appalti sospetti assegnati ai soliti noti. L'apice della notorietà arriva quando misteriosamente un incendio doloso fa fuori parte della documentazione incriminata per una gara finita sotto inchiesta. E così pure gli viene rubata l’auto con all’interno la valigetta fitta di documenti che lo scagionerebbero. Il ragionier Repetto era solo agli inizi della sua carriera. Sotto il dominio Amag tenta un’improbabile e costosissima bonifica delle falde inquinate della Fraschetta e si infila nei consigli di amministrazione del Teatro e dell’Alessandria Calcio, come main sponsor dalla grande influenza decisionale.

Peculato, corruzione, abuso d’ufficio per discariche o decisioni da sovrano illuminato non sono più solo delle accuse, ma quasi soprannomi che lo accompagnano ad ogni passo. Perseguitato dai magistrati rossi, ora che è candidato al consiglio comunale con l’amico Fabbio?