È la Fiom a mettersi fuori dalle fabbriche

C’è un giudice a Torino. Che respinge i ricorsi di Landini: “Accoglierli significherebbe riscrivere lo Statuto dei lavoratori”. Paga lo scotto della mutazione genetica in partito radicale

È la conseguenza dell’aver mutato la propria natura di sindacato, che contratta norme e condizioni di lavoro, in una formazione politica, che cerca di catalizzare la variegata area del massimalismo sociale. I dirigenti della Fiom dovrebbero leggere bene e meditare a fondo il dispositivo emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Torino, Fabrizio Aprile, con il quale ha respinto 21 ricorsi presentati dall’organizzazione dei metalmeccanici della Cgil sulla nomina di rappresentanti in quindici aziende del gruppo Fiat e Fiat Industrial. La Fiom nelle istanze chiedeva di poter designare propri delegati sindacali in base allo Statuto dei lavoratori. Per il giudice accogliere la richiesta di Maurizio Landini e compagni significa «non interpretare l’articolo 19 dello statuto dei lavoratori ma di riscriverlo; e questo non è consentito al Giudice, il quale, è bene ricordarlo, è soltanto soggetto alla legge».

«In effetti - si dice ancora nello scritto del giudice – l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori dopo la “manipolazione” seguita al referendum popolare dell’11 giugno 1995, riconosce il diritto di costituire Rsa alle organizzazioni sindacali “che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”. La parola “firmatario” senza ulteriore aggettivazione o dubbie sfumature semantiche - si dice ancora - si riferisce esattamente a colui che appone la propria firma su un documento e che, in tal modo, vi aderisce facendolo proprio». Il dispositivo del giudice del lavoro di Torino evidenzia poi che «anche a valorizzare nella sua massima espansione il principio di effettività dell’azione sindacale e della concreta partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative contrattuali non viene meno il requisito della sottoscrizione dell’accordo collettivo; ne consegue che, ai fini della costituzione delle Rsa, le organizzazioni sindacali hanno l’onere di firmare, ossia di “tenere fermo” il contratto collettivo».

Ed ancora si evidenzia che «la tesi della rappresentatività tout court delle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo, ma che ne abbiano in concreto partecipato alle trattative, finirebbe paradossalmente proprio con l’urtare il principio di effettività patrocinato dalle Supreme corti». Infine per quanto riguarda «ogni eventuale sospetto di incostituzionalità della norma statutaria», il giudice di Torino richiama ai «puntuali interventi operati “ex professo” dalla Corte Costituzionale». I ricorsi presentati dalla Fiom contro Fiat in tutta Italia sono 61: di questi, fino ad oggi, ne sono stati esaminati cinque, dei quali, due con sentenze favorevoli all’organizzazione sindacale e tre a Fiat. Morale della storia: chi è causa del suo mal pianga se stesso.