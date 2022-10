Regione, sparisce lo striscione “precario”

Un lenzuolo issato su uno stabile di via Nizza viene prontamente rimosso. A qualche papavero di piazza Castello dà fastidio che si metta in piazza la vicenda dei 203 dipendenti ancora a bagnomaria

Mezza giornata. Tanto (poco) è rimasto appeso il lenzuolo di protesta steso dai precari della Regione su un edificio dell’ente, a Torino in via Nizza, molto visibile – evidentemente, persino troppo - dalla stazione di Porta Nuova. L’amministrazione ha provveduto in poche ore a farlo rimuovere. Lo striscione recitava: “La Regione scarica 203 precari” e intendeva denunciare il caso di quei lavoratori il cui futuro è appeso a un filo e il cui contratto scade il prossimo luglio.

Analogo episodio – ricorda Luca Quagliotti della Cgil - era successo quest’inverno allorché una locandina affissa negli uffici di via Principe Amedeo recante la scritta “Pericolo, qui lavora un precario”, proprio nei locali in cui lavorano numerosi tempi determinati, era stata fatta sparire in un amen.

«Dal 5 aprile scorso – ricorda la Cgil- si è aperta in Regione Piemonte una vertenza che riguarda tutto il personale dell’Ente: oltre ai 203 precari in attesa di stabilizzazione, l’agitazione coinvolge il personale dirigente sostituito da assunzioni fiduciarie esterne e tutto il personale dipendente che denuncia la totale mancanza di una politica organizzativa della stessa Regione. Ad oggi la mobilitazione è “rinviata” al 20 aprile, data in cui le Organizzazioni sindacali e l’Amministrazione si incontreranno di nuovo davanti al Prefetto e la Giunta regionale dovrà presentare una proposta ufficiale per la soluzione della vertenza in atto».