Lega: Merlo (Pd) serve una svolta per il Piemonte

(AGI) - "Per il Governo della regione Piemonte adesso serve una svolta. Nessuno, come è ovvio, vuole strumentalizzare le plateali vicende che hanno coinvolto la Lega Nord. Ma è altrettanto indubbio che sarebbe puerile non prendere atto che, proprio a partire da quelle vicende, la guida politica della regione adesso rischia di essere sempre più debole e opaca". Così il deputato Pd Giorgio Merlo sulla maggioranza politica in Piemonte, guidata dal leghista Roberto Cota. Per Merlo "serve una svolta politica. In discussione - conclude - non c’è solo il destino politico e personale del Presidente della regione ma il peso politico del Piemonte".