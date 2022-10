Regole semplici per un mondo complesso

La complicazione dei sistemi giuridici contemporanei sembra la risposta ineluttabile alla complessità delle relazioni sociali odierne. Ma l’intricato groviglio di regole, tessuto per far funzionare la nostra società, ha finito invece per ingessarla fino a renderla un vero e proprio campo minato

Esce come settimo titolo della collana Hic sunt leones, quella nata dalla collaborazione con l’Istituto Bruno Leoni di Torino per dare voce alle “eresie” inesplorate del pensiero liberale e libertario, Regole semplici per un mondo complesso di Richard A. Epstein. Dello stesso autore, docente di diritto alla New York University School of Law e alla University of Chicago Law School, nonché Adjunct Scholar del Cato Institute, Liberilibri ha già pubblicato lo scorso anno, nella collana Oche del Campidoglio, Scetticismo e libertà (sottotitolo “Una difesa moderna del liberalismo classico”).

Epstein è uno dei maggiori studiosi del rapporto tra diritto ed economia e degli effetti che l’eccesso di regolamentazione legislativa e la restrizione dell’autonomia negoziale dei privati determinano nella vita dell’individuo e della comunità. In questo lavoro egli mette in evidenza come l’intricato groviglio di regole tessuto per far funzionare la nostra società abbia avuto un effetto controproducente e addirittura deleterio, finendo per ingessarla e renderla un vero e proprio campo minato.

La complessità delle relazioni sociali odierne sembra avere come conseguenza ineluttabile la complicazione dei sistemi giuridici contemporanei, ma la ricetta di semplificazione proposta da Epstein è estrema nella sua linearità e convincente nella sua audacia. Non c’è altro modo di regolare un mondo complesso se non adottando poche regole semplici, qui esaminate attraverso l’analisi approfondita di una ricca casistica giurisprudenziale che ha fatto scuola nel mondo. Queste regole si contano sul palmo di una mano: autonomia, proprietà, libertà contrattuale, stato di necessità e risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale.

Il volume è arricchito da una bella introduzione firmata da Marcello Clarich, professore ordinario di Diritto amministrativo alla Luiss “Guido Carli” di Roma.

Richard A. Epstein

Regole semplici per un mondo complesso

Trad. S. Pisauri

Liberilibri, Macerata 2012, pp. 496, € 22.00