I partiti vedranno le (5) stelle

Dopo essere stati a lungo snobbati, i grillini danno filo da torcere alla politica tradizionale. E sull’onda dei sondaggi preparano l’exploit alle elezioni amministrative, in tutto il Piemonte

GURU Beppe Grillo

Il centrosinistra ha imparato sulla propria pelle a non prenderli sottogamba. Brucia ancora la sconfitta alle regionali del 2010, dovuta anche (e, forse, soprattutto) per aver sottovalutato l’onda d’urto della nascente formazione che Beppe Grillo aveva in pochi mesi messo in piedi sul Web. La lista del MoVimento 5 stelle ottenne il 3,67% , spedendo a Palazzo Lascaris due consiglieri: Davide Bono, medico torinese, e Fabrizio Biolè, magazziniere cuneese. L’anno successivo, alle comunali in alcuni dei principali centri piemontesi, soffiarono il posto sul podio all’assai più blasonato Terzo Polo, con suffragi tra il 5,27% (Torino) e 7,46 (Novara). Per questa ragione sono tenute in debita considerazione le rilevazioni che nelle ultime ore si riversano sui tavoli delle due coalizioni.

I sondaggi sulle intenzioni di voto – da Swg a Euromedia della Ghisleri – li attestano tra il 6,8 e il 7,3%, con potenziali e progressivi margini di crescita. Significa che man mano che si avvicina l’ora delle urne il MoVimento 5 stelle raccoglie consensi, in misura notevole e in maniera trasversale: persino il voto libero dalla Lega si dirotterebbe verso i lidi grillini. Certo, è l’effetto della montante anti-politica, dei messaggi truculenti di rottura che hanno facile preda su un elettorato frustrato e piagato dalla crisi economica e altrettanto disgustato dai partiti tradizionali. Eppure sarebbe sbagliato, oltre che fuorviante, liquidare il voto ai seguaci del comico genovese come puro e semplice voto di protesta.

In Piemonte, il MoVimento 5 stelle si presenta quasi ovunque con un proprio candidato sindaco: Gabriele Zangirolami, commerciante di prodotti alimentari a Km zero, ad Asti; Angelo Malerba, borsista all’Asl, ad Alessandria; Manuele Isoardi, operaio metalmeccanico, a Cuneo. Nel Torinese sono presenti a Grugliasco (Alessandro Di Pierro), Caselle (Enrico Vietti) e Chivasso (Marco Marocco), mentre altrove hanno dato vita, appoggiano o sono confluiti in liste civiche. A sostenere la battaglia ci penserà il caudillo-imbonitore in persona, atteso nei prossimi giorni a bordo del suo camper.