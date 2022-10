Sanità: ministro ascolta protesta specializzandi

Incontro fuori programma tra il ministro della Salute, Renato Balduzzi e alcune centinaia di specializzandi in medicina che per una decina di minuti hanno simbolicamente occupato l'aula magna del Cto di Torino dove è in corso un convegno sulla medicina d'emergenza. Gli specializzandi, in particolare, hanno espresso al ministro preoccupazione per la norma contenuta nel decreto legge dello scorso 2 marzo in cui si equiparano i redditi da borsa di studio dei medici in formazione specialistica a quelli da lavoro dipendente e si dispone su di essi una tassazione per la parte eccedente gli 11 mila 500 euro annui.

"Riteniamo che la nostra posizione professionale sia già gravata da numerosi problemi di carattere formativo e professionalizzante a cui si aggiungono considerevoli oneri finanziari sia fiscali sia formativi - hanno sottolineato gli specializzandi - e non possiamo accettare ulteriori aggravi fiscali. Per questo auspichiamo che sia trovata una congrua soluzione sui tavoli istituzionali competenti e che le norme contenute nel decreto siano rimosse".

"Questo non è il tempo di promesse né false né vere, quindi non ne farò - ha replicato il ministro - ma se domani una delegazione di voi troverà il tempo di venire al ministero troverà persone disposte ad ascoltare le vostre istanze".