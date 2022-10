Referendum caccia, bluff da 22 milioni

Il quorum non sarà raggiunto, ma dalle casse della Regione uscirà un fiume di denaro pubblico (reperito con un altro mutuo). Esposito e Merlo (Pd): “La politica esca dal letargo”

Fuoco incrociato sul Referendum sulla caccia. A 45 giorni dalla consultazione, fissata per il 3 giugno, sale la protesta contro quello che ormai molti politici di ogni schieramento bollano come “sperpero di denaro pubblico”. Infatti, alle casse della Regione il referendum costerà circa 22 milioni, risorse che, a fronte dei conti in sofferenza, saranno reperite accendendo l’ennesimo mutuo. In verità, merito a parte, un modo per “risparmiare” senza venir meno alle legittime richieste dei referendari (che, ricordiamo, attendono da 25 anni), ci sarebbe stato, abbinando la consultazione popolare alle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio (o ai ballottaggi del 20 maggio). Ma il dubbio che il centrodestra punti a “sabotare” il referendum facendo mancare il quorum (50% più uno di votanti) è più di un sospetto. Inoltre, l’allestimento dei seggi coinciderà con la Festa del 2 giugno, altro modo – per i detrattori di Cota e compagnia – di oscurare una ricorrenza civile e nazionale. Per non dire poi che si sarebbe potuto modificare la legge regionale sulla caccia, recependo la norma italiana, il che avrebbe annullato il referendum.

Alle perplessità manifestate nei giorni scorsi da alcuni esponenti del Pdl, si aggiunge in queste ore la denuncia dei parlamentari democratici Stefano Esposito e Giorgio Merlo: «È semplicemente irresponsabile ed inspiegabile – sostengono i due esponenti del Pd che di fronte alla carenza drammatica di risorse economiche e finanziarie la Regione Piemonte spenda 22 milioni di euro per celebrare un referendum come quello sulla caccia». E questo proprio mentre la Regione cancella il progetto del raddoppio ferroviario della Torino-Pinerolo – tratta tra le più frequentate a livello piemontese – per carenza di fondi. «Rivolgiamo un appello pubblico a tutte le forze politiche – concludono Esposito e Merlo - che escano dal letargo affinché non vengano sperperate risorse pubbliche sulla pelle dei cittadini piemontesi. Non si può, in questa situazione economica e sociale del Piemonte, stare zitti o, peggio ancora, essere complici e fingere che possiamo fare a meno di 22 milioni per risolvere i drammatici problemi dei piemontesi».