Idv: Monferino segua l’esempio del ministro

“Condivido l'invito del Ministro Renato Balduzzi rivolto questa mattina alla Giunta regionale nel corso del convegno tenutosi nell'aula magna del Cto di Torino. Nell'ottica della riorganizzazione del servizio 118 di emergenza – urgenza occorre concertare gli interventi con tutti i soggetti del settore: operatori, sindacati ed utenti. Solo attraverso una riforma condivisa sarà possibile migliorare un servizio che negli ultimi anni ha già dimostrato di essere all'avanguardia a livello nazionale ed europeo”. E' quanto afferma Andrea Buquicchio, capogruppo IdV al Consiglio regionale del Piemonte, in merito all'intervento del ministro alla Salute Renato Balduzzi nel corso del convegno organizzato da Cimo Asmd svoltosi oggi al Cto di Torino. “La rete piemontese delle emergenze ha bisogno di investimenti finalizzati a salvare il maggior numero di vite – aggiunge Buquicchio – per questo motivo si rende necessario potenziare la flotta a disposizione del 118, occorre inoltre mettere gli operatori nelle condizioni di poter intervenire rapidamente su tutto il territorio in un lasso di tempo non superiore agli otto minuti”.